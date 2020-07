Calciomercato Inter, intrigo Nainggolan | Addio Cagliari, resta in A

Difficile la permanenza di Nainggolan al Cagliari, con il belga pronto a rientrare all’Inter: nuovo club in Serie A per il centrocampista

L’Inter di Antonio Conte ospiterà, domani sera a San Siro, il Torino per la 32esima giornata di Serie A Tim. Dal campo al calciomercato è ancora tutto da scrivere il futuro di Radja Nainggolan, in prestito al Cagliari ma destinato ancora una volta a cambiare squadra. Il belga potrebbe però restare in Serie A: si accende una nuova pista tutta italiana.

Calciomercato Inter, Nainggolan ancora in Serie A: i dettagli

Nainggolan lascerà il Cagliari. Un’opzione forte che vedrà la sua concretizzazione, con ogni probabilità, nelle prossime settimane. A farsi avanti per il belga che non tornerà all’Inter, secondo quanto riportato da ‘La Nazione’, sarebbe la Fiorentina di Rocco Commisso. Il patron gigliato ha in mente un mercato importante con il belga in cima alla lista dei profili da portare a Firenze.

Nainggolan, d’altro canto, gradirebbe la destinazione con l’opportunità di restare, con la famiglia, in Italia. Il giocatore, inoltre, potrebbe trovare a Firenze Luciano Spalletti che rimane tra i nomi favoriti per guidare la viola nella stagione 2020/21.

Situazione dunque in divenire, Commisso vuole Nainggolan e potrebbe discuterne con l’Inter nelle prossime settimane: futuro ancora in Serie A per il centrocampista belga.

