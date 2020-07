Calciomercato Juventus, super intreccio col Napoli | I dettagli

Juventus e Napoli sono pronte a darsi battaglia per il gioiello della Premier League: intreccio in attacco, c’è anche un top club spagnolo

La Juventus, incassato il 2-2 contro l’Atalanta, torna a pensare al calciomercato. La sessione estiva regalerà di certo un bomber per la rosa di Sarri, con Higuain sempre più in uscita. Piace Arek Milik del Napoli ma non solo: spunta il clamoroso intreccio con il Napoli, può partire il valzer degli attaccanti in vista del 2020/21.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, super colpo Juventus | Cifre shock per l’erede di Messi

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Juventus, colpo Tonali | Agente allo scoperto!

Calciomercato, asse Juventus-Napoli: intreccio clamoroso

Si scalda l’asse di mercato tra Napoli e Juventus. Il club bianconero ha da tempo nel mirino Arek Milik per rimpiazzare il partente Higuain. Sul polacco, però, proseguono le resistenze del patron dei partenopei Aurelio De Laurentiis. Ecco che i bianconeri, secondo quanto riportato da ‘Don Balon‘, puntano i fari in Premier League. Piace e non poco Tammy Abraham, attaccante del Chelsea che con l’approdo di Timo Werner a Londra rischia di fare tanta panchina.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Sull’inglese vi sarebbe l’interesse del Real Madrid ma non solo. Anche il Napoli guarda con interesse al nazionale inglese classe 1997. Se il Napoli dovesse continuare ad opporsi alla cessione di Milik ai bianconeri, Paratici accelererebbe per arrivare a chiudere il colpo Abraham. Risvolti decisamente opposti, in caso di approdo del bomber polacco alla corte di Sarri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio top in Premier | Chiusura vicina!

In quel caso sarebbe il Napoli a fiondarsi su Abraham, valutato dal club di Abramovich circa 35 milioni di euro.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Napoli, affare Osimhen | Il giocatore ha deciso!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, il Napoli perde un big | Dalla Spagna: ha chiesto la cessione!