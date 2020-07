Calciomercato Milan, cessione top player | Assalto decisivo!

Il Milan dovrà pensare anche al futuro anche per quanto riguarda le cessioni eccellenti. Continua l’interessamento per il top player rossonero!

Il Milan starebbe preparando una rivoluzione davvero importante per quanto riguarda il futuro. Da mesi Gazidis è sempre al lavoro per allestire una rosa alquanto competitiva in vista della prossima stagione. Attenzione anche alla questione cessioni con giocatori importanti pronti a salutare la compagine rossonera.

Calciomercato Milan, Psg sempre forte su Bennacer

Come svelato dal portale spagnolo TodoFichajes il PSG starebbe sempre in contatto con il Milan per il centrocampista Ismael Bennacer, protagonista di una stagione davvero importante in maglia rossonera dopo il trasferimento dall’Empoli. L’algerino potrebbe così partire al termine della stagione con il direttore sportivo dei francesi, Leonardo, che vorrebbe accelerare i tempi per chiudere l’operazione. Tutto dipenderà dall’offerta che metterà in palio la stessa compagine parigina: la valutazione del calciatore si aggira intorno ai 50 milioni di euro.

