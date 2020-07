Inter, ancora problemi per Conte | Salta il Torino per infortunio!

Non finiscono i guai in casa Inter per Antonio Conte. L’allenatore dei nerazzurri dovrà fare a meno di un nuovo giocatore per infortunio: salta il Torino!

Non finiscono i guai in casa Inter. Antonio Conte dovrà rinunciare per la sfida con il Torino, in programma lunedì 13 luglio, al centrocampista nerazzurro Matias Vecino. Come svelato da Sky Sport l’uruguaiano salterà la gara di Serie A di domani per una nuova infiammazione al ginocchio, un problema che gli ha dato tante noie durante questa stagione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, super colpo Juventus | Cifre shock per l’erede di Messi

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Juventus, colpo Tonali | Agente allo scoperto!

Inter, problemi al ginocchio per Vecino

Così a causa del problema al ginocchio dell’uruguaiano, Conte dovrà inventarsi la formazione visti i contemporanei infortuni di Sensi e Barella. Inoltre, l’allenatore leccese dovrà prendere una decisione in merito a quanto successo a Marcelo Brozovic nella notte tra venerdì e sabato tra le strade di Milano. Continuano a non finire i problemi a centrocampo per il tecnico salentino, che dovrà dimenticare in fretta la sconfitta contro il Bologna e il pari con gol a Verona.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Napoli, affare Osimhen | Il giocatore ha deciso!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, il Napoli perde un big | Dalla Spagna: ha chiesto la cessione!