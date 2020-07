Calciomercato Inter, novità Aguero | La decisione di Guardiola!

Ci potrebbero essere grandi novità sul fronte Aguero: l’attaccante argentino è uno dei maggiori obiettivi dell’Inter per il prossimo mercato.

Nell’ultima decade il miglior marcatore della Premier League è stato Sergio Aguero. Il ‘Kun’ è un centravanti dalla completezza disarmante, capace di reggere il peso di un attacco sulle proprie spalle pur non essendo il tipico ariete offensivo. Oltre alle innegabili doti realizzative, l’argentino ha una grande capacità di leggere il gioco e di favorire i compagni con sponde e movimenti di qualità. Tutte queste caratteristiche, insieme ad un contratto in scadenza nel 2021, lo hanno reso uno degli obiettivi primari dell’Inter per il dopo Lautaro. Dall’Inghilterra, intanto, arrivano grandi novità riguardo al suo futuro: Guardiola sembra essersi deciso.

Sembra esserci stata un’inversione di rotta nel Manchester City e questa potrebbe essere una pessima notizia per l’Inter. Secondo quanto rivelato da ‘TodoFichajes’, Guardiola avrebbe espresso la volontà di trattenere Sergio Aguero in Inghilterra anche per i prossimi anni ed i ‘Citizens’ hanno iniziato a trattare per il rinnovo. Il prolungamento del legame fra gli inglesi ed il ‘Kun’ sembra essere già ad un passo: nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche l’ufficialità. Niente Aguero, quindi, per l’Inter. I nerazzurri dovranno cercare un altro obiettivo per il reparto offensivo che, in estate, potrebbe rimanere orfano di Lautaro Martinez.

