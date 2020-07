Calciomercato Inter e Juventus, svolta da Barcellona | C’è l’accordo!

Novità importanti per Inter e Juventus, in vista del calciomercato estivo: il top player del Barcellona ha deciso il suo futuro. Ecco dove giocherà

Il duello a distanza tra Juventus ed Inter potrebbe spostarsi dal campo al calciomercato estivo. Un palcoscenico importante, con il nome di Ivan Rakitic da tempo sui taccuini di Marotta e Paratici. Ecco che starebbero arrivando novità importanti dalla Spagna per quanto riguarda il futuro del campione croato: accordo e addio alla Catalogna.

Calciomercato Inter e Juventus, spunta la promessa di Rakitic

Un retroscena di mercato che potrebbe definire, in parte, anche le strategie future di Inter e Juventus. Ivan Rakitic, in scadenza nel 2021 con il Barcellona, è deciso a lasciare i catalani al termine della stagione. Il croato sa che l’anno prossimo rischierebbe di inanellare diverse panchine ed è quindi sulla porta, pronto a sposare un nuovo progetto. Non sarà la Serie A, però, ad abbracciare l’ex Siviglia che secondo ‘Don Balon’ potrebbe finire in MLS.

Inter, sì, ma di Miami. Il club di David Beckham è a caccia di stelle e dopo aver puntato David Silva, vuole portare in MLS anche Rakitic. La volontà del centrocampista blaugrana è chiara: andare via, con la permanenza in Liga come sua massima priorità.

Difficile però che Rakitic resti in Spagna ed ecco che Beckham avrebbe già strappato una promessa per la prossima stagione calcistica. Inter e Juventus, dunque, devono salutare la pista Rakitic: il croato è sempre più vicino alla MLS americana.

