Calciomercato Inter, le rivelazioni di Marotta | Svelato il futuro di Conte

Prima del match di Inter-Torino, l’amministratore delegato Beppe Marotta, rilascia importanti dichiarazioni riguardanti il futuro di Antonio Conte

Partita importante per l’Inter quest’oggi, che battendo il Torino avrebbe la possibilità di agganciare la Lazio al secondo posto. Prima della partita arrivano le dichiarazioni dell’amministratore delegato nerazzurra, Beppe Marotta. Importanti le rivelazioni sul futuro di Antonio Conte sulla panchina della squadra interista.

Calciomercato Inter, Marotta rassicura: società soddisfatta del lavoro di Conte

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, si presenta come di consueto ai microfoni di ‘Sky’ nel pre-partita del match contro il Torino. Nelle ultime settimane si è spesso parlato di un possibile addio di Antonio Conte a fine a stagione, visti i risultati al di sotto delle aspettative. Arrivano così le rassicurazioni di Marotta che dichiara che non sono previsti cambiamenti e che la società nerazzurra è soddisfatta dell’operato di Conte. Poi continua facendo il paragone con altre squadre che hanno lo stesso allenatore da tempo, mentre per lui questo è il primo alla guida della squadra interista.

L’amministrazione delegato nerazzurro poi sottolinea che essendo un allenatore ambizioso Conte, è normale che se i risultati non arrivano ci sia un po’ di amarezza e che possano esserci esternazioni negative e recriminazioni, sopratutto se prendi gol a cinque minuti dalla fine, come successo con Bologna e Verona. Per chiudere arriva anche il rimprovero per Marcelo Brozovic, il quale viene invitato ad avere rispetto nei confronti dei compagni e non solo.

