Calciomercato Milan, beffa per il bomber | C’è la Premier!

L’obiettivo del Milan era focalizzato sul centravanti dalla Liga, ma adesso la Premier può beffare i rossoneri. Allarme Chelsea

Il Milan punta a ritornare in alto e a farsi valere, al più presto, anche in Europa. Attuare un piano di ricrescita del club in breve tempo non sarà semplice, ma la dirigenza, in evoluzione, lavorerà sul calciomercato per far sì che la rosa, in primis, acquisisca uno spessore ed un’importanza diversi. Il tentativo per il grande colpo sarà fatto. In attacco è partita la ricerca verso un goleador per sostituire Piatek, ceduto ai tedeschi dell’Ertha Berlino a gennaio dopo un avvio di stagione insoddisfacente sotto tutti i punti di vista. Il rinforzo per la zona avanzata potrebbe provenire dal Real Madrid: mirino puntato su Luka Jovic.

Milan, allarme da Londra: Chelsea su Jovic

L’attaccante serbo, complici diversi infortuni, non è riuscito a giocare con continuità e ad esprimersi al meglio nella sua prima stagione con le ‘merengues’. Il suo valore, però, non è messo in discussione dopo quanto mostrato ai tempi dell’Eintracht di Francoforte: 27 gol nell’ultima stagione con i tedeschi, quella grazie alla quale si è fatto notare dagli osservatori del Real. Adesso che la sua luce si è spenta potrebbe arrivare una nuova esperienza lontano dalla capitale spagnola per riaccenderla, ma il Milan potrebbe dover fare i conti con una spietata concorrenza dalla Premier League: il Chelsea. Secondo quanto riportato dal Daily Express, infatti, i ‘blues’ si sarebbero inseriti nella corsa per in ventitreenne.

Una grossa minaccia, quella londinese, per il Milan, che aveva intenzione di creare un nuovo progetto vincente puntando su un attaccante di razza come Jovic.

