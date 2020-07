Calciomercato Milan, colpo in Bundesliga | Lo porta Rangnick!

Calciomercato Milan, in difesa pronto un colpo dalla Bundesliga. Dalla Germania assicurano: probabile un suo arrivo insieme a quello di Rangnick

Mentre il Milan si gode gli effetti della cura Pioli, il futuro inizia a farsi sempre più prossimo. Occhi dunque sul calciomercato, per costruire i rossoneri che verranno, in vista della prossima stagione. Dalla Germania assicurano che il nuovo Milan targato Ralf Rangnick ha ormai le antenne rivolte alla Bundesliga, dove è alla costante ricerca di talenti. L’ultimo è un nome che ormai orbita da un po’ attorno alla Serie A: quello di Robin Koch.

Milan, Rangnick ti porta Koch: sul difensore ci sono anche Lipsia e Tottenham

Stando a quanto rivelato dal quotidiano ‘Bild’, il Milan è pronto a virare con forza sul centrale classe 1996 del Friburgo. Il tedesco è un profilo estremamente interessante, sia per caratteristiche fisiche che tecniche, adatto nell’idea di Rangnick per rinforzare il reparto difensivo rossonero. Inoltre, essendo in scadenza nel 2021, Koch rischia di andar via dalla Bundesliga a prezzo di saldo. Ragion per cui, anche la concorrenza sul giovane tedesco sembra essere aumentata nel tempo. Oltre al Milan, anche Tottenham e Lipsia sono pronte a bussare alla porta del Friburgo.

