Calciomercato Roma, stallo Pellegrini | Occhio al PSG!

Il centrocampista è finito nel mirino del Paris Saint Germain. Pericolo per la Roma, che potrebbe perdere Lorenzo Pellegrini

Restano poche pretese per la Roma nel finale di stagione, dal momento che la corsa per un piazzamento in zona Champions League sembra fuori discussione, ora come ora. Fonseca, che fino a qualche settimana fa sembrava sul punto di essere esonerato, ha risollevato il club negli ultimi match, ma la società sarà chiamata ad una decisione nei suoi confronti più avanti, al termine della stagione. Sarebbe invece forse il caso di occuparsi subito, per la dirigenza giallorossa, di altre questioni interne. Come quella relativa a Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista, diventato negli anni sempre più leader del gruppo capitolino, potrebbe cambiare casacca in estate.

Pellegrini: Psg pronto a pagare la clausola, ma il tempo stringe

Secondo quanto riportato dal portale francese Le10sport, infatti, sul calciatore ci sarebbe un forte interesse da parte del Paris Saint Germain. Il direttore sportivo Leonardo vorrebbe convincere il calciatore a firmare per i campioni di Francia. Sul calciatore pende una clausola da 30 milioni di euro, clausola che proprio il PSG avrebbe intenzione di esercitare. A quel punto tutto dipenderebbe dalla sola volontà del calciatore. Le operazioni dovrebbero però essere svolte in fretta: la clausola ha infatti una scadenza, fissata al 31 luglio.

Oltre tale data non ci sarebbe più offerta che tenga: sarebbe la dirigenza a decidere il prezzo giusto per Pellegrini. Per questo i parigini starebbero cercando di accelerare per convincere il ventiquattrenne a cambiare casacca e ad accettare una nuova sfida all’ombra della Tour Eiffel.

