Calciomercato, Spalletti e il suo ‘pupillo’ | Doppio colpo in Serie A

Il club di Serie A vuole rilanciarsi dopo l’annata negativa e punta a un allenatore importante: con lui può arrivare anche il suo pupillo dalla Spagna

Non è stata una stagione straordinaria fin qui per la Fiorentina, che sperava di vivere un’annata importante soprattutto con l’innesto di un fuoriclasse come Franck Ribery ma il francese ha saltato gran parte della stagione e non è riuscito a dare sempre il suo contributo ed è riuscito a impressionare solo in alcune gare.

L’Europa è ormai sfumata e ora i viola si ritrovano a quota 36 punti a sei giornate dalla fine. Scongiurata almeno la retrocessione, visto che c’è un vantaggio di sette punti dalla terzultima in classifica, ma la società vuole di più e per questo sta programmando il futuro con largo anticipo.

Calciomercato Fiorentina, tentativo per Spalletti: con lui potrebbe arrivare anche Florenzi

Per la prossima annata, la Fiorentina potrebbe pensare di portare un big per la panchina visto che Iachini sarebbe indirizzato verso la Spal. Un nome che potrebbe interessare sembrerebbe essere quello di Luciano Spalletti. L’ex Roma è ancora sotto contratto con l’Inter fino al 2021 ma sogna da sempre la panchina viola.

Per lui potrebbe esserci un contratto biennale con opzione per il terzo oppure direttamente un triennale da 4 milioni di euro all’anno. Con lui potrebbe arrivare anche Alessandro Florenzi: secondo quanto riportato da TodoFichajes, il classe 1991 sarebbe seguito dalla Fiorentina che starebbe preparando un’offerta di prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro.

Florenzi è uno dei pupilli di Luciano Spalletti e questa notizia in arrivo dalla Spagna potrebbe anche essere un indizio riguardo il futuro di entrambi.