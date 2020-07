Calciomercato Inter, ancora colpo dal Real Madrid | Ci pensa Lukaku

Calciomercato Inter, dopo Hakimi altro colpo dal Real Madrid? Courtois piace come ipotesi post-Handanovic: Lukaku sarebbe uno sponsor d’eccezione

I trentasei anni compiuti oggi (uniti a qualche passaggio a vuoto delle ultime partite) starebbero spingendo l’Inter a cercare con decisione un erede per Samir Handanovic. Tra i tanti nomi presenti sulla lista di Marotta, uno potrebbe intrigare i nerazzurri, soprattutto dopo gli ottimi rapporti maturati con il Real Madrid: quello di Thibaut Courtois. In nerazzurro, il belga ritroverebbe il suo ex tecnico al Chelsea, Antonio Conte, ed il suo amico di Nazionale, Romelu Lukaku.

Inter, ipotesi Courtois per il post-Handanovic: Lukaku sponsor d’eccezione

L’asse Milano-Madrid, dunque, potrebbe tornare presto a scaldarsi, per quella che sarebbe un’operazione tanto clamorosa quanto economicamente importante. Già, perché nonostante l’investimento compiuto nel 2018, il Real Madrid non sembra considerare Thibaut Courtois incedibile. Anzi, il belga ha spesso alternato alti e bassi, preoccupando Zidane e la dirigenza dei blancos. Ecco, dunque, che l’Inter potrebbe farsi avanti e sfruttare la corsia preferenziale con il Real, costruitasi grazie all’affare Hakimi. I nerazzurri sarebbero pronti a giocarsi la carta Romelu Lukaku per convincere e spingere Courtois (i due sono amici in Nazionale) a valutare l’ipotesi di un approdo in Serie A. Attenzione, però, a due ostacoli che potrebbero rallentare il tutto: in primis, la valutazione che il Real fa del portiere belga, e poi l’ingaggio stesso del calciatore.

Insomma, le cifre non sembrano stimolare troppo l’Inter, che però sarebbe entusiasta di poter sostituire Handanovic con un portiere di livello mondiale come Courtois. Ad oggi, però, l’idea di una trattativa concreta tra Real e nerazzurri resta difficile.