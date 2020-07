Calciomercato Juventus, piano B per l’attacco | Due calciatori sacrificati

La Juventus studia nuovi colpi per l’attacco e valuta tutte le possibili opzioni. Scelto il piano B: pronta un’offerta con due sacrificati

È una stagione particolare per la Juventus, che ha fin qui perso due obiettivi (Supercoppa Italiana e Coppa Italia) ma può ancora dire la sua nelle altre due competizioni per salvare la stagione con il campionato o meglio ancora renderla storica e indimenticabile attraverso la Champions League.

In Serie A la situazione è più che positiva, c’è un vantaggio di ben otto punti sulle inseguitrici Lazio e Inter e mancano solo sei giornate alla fine. Per questo potrebbero bastare anche tre successi e due pareggi per vincere matematicamente lo scudetto, a patto che i nerazzurri le vincano tutti, altrimenti potrebbe bastare ancora meno.

Calciomercato Juventus, Lacazette piano B per l’attacco: sul piatto Rugani e Bernardeschi

Nel frattempo la società continua a lavorare sul mercato perché vuole crescere dopo aver commesso qualche passo falso di troppo in questi mesi. Si cerca sicuramente un attaccante importante, visto che attualmente è presente solo una prima punta, ovvero Gonzalo Higuain che potrebbe comunque salutare nelle prossime settimane.

Il nome caldo è Arkadiusz Milik del Napoli, ma su di lui ci sono anche Atletico Madrid e Inter. Per questo è spuntata l’alternativa che dovrebbe essere Alexandre Lacazette dell’Arsenal: secondo il Corriere dello Sport, le squadre che non otterranno il polacco si fionderanno sul francese. Il suo costo attuale è di 40-50 milioni di euro mentre l’ingaggio potrebbe aggirarsi sui 10 milioni all’anno per quattro stagioni.

Per alleggerire il prezzo di Lacazette, Fabio Paratici valuta l’inserimento di alcune contropartite che potrebbero essere Daniele Rugani (valutato 15-20 milioni) o Federico Bernardeschi (30-35 milioni).

