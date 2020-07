Calciomercato, rischio sanzione sventato | Ora Guardiola compra in Serie A!

Dopo che è stata ribaltata la sentenza dell’UEFA sul Manchester City, Guardiola dà l’assalto alla stella del campionato italiano: pronti 60 milioni.

Il grande spauracchio di Guardiola è passato: la UEFA ha ribaltato la sentenza sul Manchester City. Il club inglese potrà iscriversi alla prossima edizione della Champions League ed anche il pericolo del fuggi fuggi è scampato per i ‘Citizens’. Adesso la situazione si è completamente capovolta: Guardiola è pronto a dare l’assalto a diversi talenti della Serie A. In particolare, il tecnico catalano avrebbe una priorità per il prossimo mercato dei ‘Citizens’.

Calciomercato Napoli, Guardiola senza freni | Ora vuole Koulibaly!

Come rivelato da ‘Don Balon’, Guardiola ha individuato in Kalidou Koulibaly la priorità assoluta per il prossimo mercato del Manchester City. Con il capovolgimento della sentenza della UEFA riguardo alla disputa relativa al rispetto del Financial Fairplay, il club inglese è tornato ad essere protagonista anche sul mercato. Adesso i ‘Citizens’ potrebbero superare anche Real Madrid e Liverpool nella corsa al centrale senegalese. Il Napoli sarebbe già stato avvisato dal difensore riguardo alla propria volontà di partire al termine della stagione.

Sempre secondo quanto riferito dal portale spagnolo, il Liverpool di Klopp era in vantaggio per Koulibaly. I ‘Reds’ si sarebbero spinti fino a 50 milioni per convincere De Laurentiis a lasciare partire il centrale africano, ma la risposta del patron azzurro sarebbe stata fredda. Guardiola, invece, starebbe per presentare un’offerta da 60 milioni sotto al Vesuvio: la volontà di ‘KK’ di raggiungere il tecnico catalano potrebbe essere accolta. Il futuro del pilastro difensivo di Gattuso sembra essere sempre di più in Premier League.

RM

