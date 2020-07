Serie A, le big ‘guardano’ in casa Real Madrid | I nomi

La rivoluzione sul mercato del Real Madrid prevederà diverse cessioni: le grandi della Serie A sono pronte a fare razzia di talenti nelle Merengues.

La volontà del Real Madrid per il prossimo calciomercato è molto semplice: rinnovare la rosa, epurando tutti i giocatori che non rientrano nei piani di Zidane e portando volti nuovi. Il tanto atteso ricambio generazionale, invocato da diverso tempo dalla tifoseria madridista, sembra essere alle porte. Gli effetti di questa decisione potrebbero riversarsi anche sulla Serie A: i grandi club del campionato italiano, infatti, sono pronti ad accogliere i talenti partenti da Madrid.

Calciomercato Serie A, tutti i partenti del Real | Da Jovic a James Rodriguez

Secondo quanto rivelato da ‘TodoFichajes’, sui giocatori in uscita dal Real Madrid sarebbero le italiane ad essere in vantaggio. In prima fila sembra esserci il Milan, che non molla la presa su Jovic. L’attaccante serbo è un profilo ben noto a Rangnick, che vorrebbe dargli fiducia e affidargli l’attacco rossonero nel dopo Ibrahimovic. La squadra più attiva, però, sarebbe il Napoli: i partenopei avrebbero messo gli occhi su Lucas Vazquez e James Rodriguez per l’attacco. Il fantasista colombiano non è mai uscito dai radar del Napoli dalla scorsa estate, quando il suo arrivo sembrava essere vicino.

Gli altri due giocatori seguiti attentamente da Giuntoli sarebbero Odriozola e Areola. Entrambi i calciatori rientreranno a Madrid da un prestito, rispettivamente da Bayern Monaco e PSG, ma non troveranno spazio nel progetto di Zidane. Infine, la Roma sarebbe interessata a Nacho Fernandez per la propria retroguardia. Insomma, in estate potrebbe esserci un sostanzioso aumento di voli che, dalla capitale iberica, raggiungeranno l’Italia.

Sugli scarti estivi del Real Madrid c’è tanta Serie A: Jovic, Odriozola, James e Nacho Fernandez sono solamente alcuni dei giocatori che potrebbero sbarcare in Italia nella prossima stagione.

