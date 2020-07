Atalanta-Brescia, formazioni UFFICIALI | Turnover massiccio di Gasperini!

La sfida fra Atalanta e Brescia darà il via al 33esimo turno di Serie A: non mancano le sorprese nelle scelte dei due allenatori, turnover per Gasperini.

Il derby della Lombardia fra Atalanta e Brescia, quest’anno, sarà molto particolare: ad affrontarsi non sono solamente due fazioni rivali, ma anche le città più colpite dal Coronavirus. Per la sfida di questa sera Gasperini ha optato per un ampio turnover: riposo per Ilicic, Gomez, Freuler e Gosens. Anche Diego Lopez ha stupito tutti, lasciando in panchina il pezzo più pregiato della propria compagine: Sandro Tonali non ci sarà dal primo minuto. Le scelte dei tecnici.

LEGGI ANCHE >>>Atalanta, incidente domestico per Muriel | Il comunicato UFFICIALE

Atalanta-Brescia, le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Sutalo, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Tameze, Gosens; Pasalic, Malinovskyi; Zapata. all. Gasperini.

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Semprini, Chancellor, Mateju, Mangraviti; Dessena, Viviani, Bjarnason; Spalek; Torregrossa, A. Donnarumma. all. Diego Lopez.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, addio Skriniar | Che derby in Premier!

Serie A, anticipi e posticipi 36a e 37a giornata | La programmazione tv

Calciomercato Milan, riscatto vicino per Kjaer | La situazione