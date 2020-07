Atalanta, incidente domestico per Muriel | Il comunicato UFFICIALE

Mattinata movimentata per l’Atalanta, che ha dovuto fare i conti con l’incidente domestico occorso a Luis Muriel: il comunicato ufficiale del club.

La quiete prima della tempesta del Derby della Lombardia fra Atalanta e Brescia è stata interrotta dall’incidente domestico di Luis Muriel. L’attaccante colombiano in mattinata è stato ricoverato in una clinica bergamasca a causa di una caduta accidentale: secondo quanto riferito dall’Eco di Bergamo’ ha riscontrato un trauma cranico cadendo nella doccia. A poche ore dalla partita di questa sera, l’Atalanta ha diramato un comunicato ufficiale riguardo alla situazione di Muriel.

LEGGI ANCHE >>>Serie A, anticipi e posticipi 36a e 37a giornata | La programmazione tv

Atalanta, il comunicato sull’incidente | “Muriel non sarà disponibile per il Brescia”

L’attaccante colombiano ha avuto un incidente domestico in mattinata, che ha spaventato molto l’Atalanta. In attesa di scendere in campo nel Derby della Lombardia, la società bergamasca ha pubblicato un comunicato ufficiale sulla vicenda. “L’Atalanta rende noto che, a seguito di un incidente domestico, il calciatore Luis Muriel non potrà esserci nella gara contro il Brescia del 33esimo turno di Serie A. L’attaccante sarà regolarmente a disposizione per la seduta di allenamento di domani 15 luglio”. Un grande spavento che, fortunatamente, sembra essersi risolto in una giornata di riposo per Muriel. L’ex giocatore di Sampdoria e Fiorentina potrà raggiungere i compagni nella giornata di domani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, riscatto vicino per Kjaer | La situazione

Serie A, le big ‘guardano’ in casa Real Madrid | I nomi

Calciomercato, Spalletti e il suo ‘pupillo’ | Doppio colpo in Serie A