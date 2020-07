Calciomercato Juventus, big per l’attacco | Sul piatto Higuain più soldi!

La Juventus continua la sua caccia al bomber e mette nel mirino un nome importante: pronta l’offerta!

La Juventus si prepara per l’intenso finale di stagione e vuole chiudere quanto prima il discorso scudetto per concentrarsi poi sul cammino in Champions League. In Serie A mancano circa 11 punti per la vittoria dello scudetto, che potrebbe arrivare ancora prima in caso di vittoria nello scontro diretto con la Lazio.

Nella massima competizione europea, invece, la situazione è più complessa. Si ripartirà ad agosto dalla gara di ritorno con il Lione, nella quale si cercherà di ribaltare la sconfitta rimediata nell’andata degli ottavi di finale per 1-0 per provare a tentare l’impresa con le big presenti nel tabellone (Manchester City o Real Madrid e Barcellona o Bayern Monaco).

Calciomercato Juventus, possibile offerta per Aubameyang: 30 milioni più Higuain!

Mentre la squadra vuole stupire sul campo, Fabio Paratici lo vuole fare dall’esterno del terreno di gioco cercando colpi importanti nella prossima sessione di calciomercato per rinforzare la rosa e renderla ancor più competitiva. Prosegue la caccia al bomber: oltre a Milik nel mirino potrebbe esserci anche Aubameyang, seguito dall’Inter.

L’attaccante gabonese è in scadenza di contratto con l’Arsenal nel 2021 ma non è esclusa una partenza anticipata. La Juventus potrebbe fare un tentativo attraverso un’offerta da 30 milioni più l’inserimento di Gonzalo Higuain, che al momento ha un valore superiore ai 18 milioni di euro.

Aubameyang ha già realizzato 23 reti in 29 gare disputate e può essere sicuramente un colpo importante per il gioco di Maurizio Sarri.