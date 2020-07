Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo | Si chiude a breve

La Juventus studia nuovi colpi di calciomercato e dalla Spagna fanno sapere che potrebbe arrivare un’ufficialità settimana prossima: trattative in corso

La Juventus è concentrata sul finale di stagione e dopo aver fallito in due competizioni (Supercoppa Italiana e Coppa Italia) vuole chiudere al più presto la pratica in campionato, dove mancano undici punti (o dieci se dovesse arrivare la vittoria nello scontro diretto con la Lazio) per avere la matematica certezza dello scudetto.

Poi ad agosto ci sarà l’assalto alla Champions League, dove si ripartirà dalla sconfitta per 1-0 rimediata a Lione nella gara di andata degli ottavi di finale. Ci potrebbe essere un percorso insidioso e ricco di scontri importanti visto che nell’eventuale cammino verso la finale si potrebbero sfidare due tra Manchester City, Real Madrid, Barcellona o Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: “Locatelli può diventare ufficiale settimana prossima”

Mentre la squadra non vuole lasciare nulla di intentato sul campo, la società continua a lavorare sul futuro per programmare al meglio la Juventus che verrà. Dopo aver ingaggiato Arthur in cambio di Miralem Pjanic, Fabio Paratici potrebbe continuare la sua ricerca verso centrocampisti giovani.

Un nome nel mirino è sicuramente quello di Manuel Locatelli e, secondo quanto riportato da TodoFichajes.com, si starebbe svolgendo in questi giorni la trattativa con il Sassuolo e stando al portale iberico l’acquisto potrebbe arrivare già nella prossima settimana. L’ex Milan ha una valutazione di 25 milioni.

I bianconeri potrebbero alleggerire il prezzo inserendo nell’affare Hans Nicolussi Caviglia che in questa stagione è stato mandato in prestito al Perugia in Serie B.