Calciomercato Juventus, dirigente Serie A allo scoperto: “Sogno Chiellini”

Il club di Serie A sta vivendo una grande annata e non vuole smettere di stupire, anche sul calciomercato. Dichiarazioni a sorpresa su Chiellini

Il Sassuolo continua a sorprendere e si gusta l’annata straordinaria con l’auspicio di continuare a fare bene in questo finale di stagione. La società non si pone limiti e dopo aver scalato la classifica con risultati importanti, si vuole dare tutto nelle ultime sei giornate per provare a raggiungere l’Europa League che dista quattro punti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ancora colpo dal Real Madrid | Ci pensa Lukaku

Roberto De Zerbi è l’arma in più di questa squadra e con il passare del tempo ogni giocatore sta entrando sempre più nelle idee del tecnico, per questo c’è una netta crescita testimoniata da vittorie importanti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, rischio sanzione sventato | Ora Guardiola compra in Serie A!

Calciomercato Sassuolo, Carnevali: “Vorrei Chiellini in futuro, sarei disposto a fargli tre anni di contratto”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Tuttosport del possibile futuro con Giorgio Chiellini in società. Queste le sue dichiarazioni: “Lo vorrei, Giorgio è un campione e farebbe crescere velocemente i nostri giovani. Sarei disposto a fargli tre anni di contratto con il rischio di farmi portare via la scrivania da amministratore delegato (ride)”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Skriniar | Che derby in Premier!

Sul mercato: “Non vendiamo i nostri big Caputo, Boga, Berardi e Locatelli. Sono arrivate tante richieste ma abbiamo stoppato ogni interesse sul nascere. Abbiamo una linea chiara: non cediamo i migliori perché con mister De Zerbi il progetto è ambizioso. Berardi deve diventare la nostra bandiera e noi non dobbiamo porci limiti, seguiamo il modello dell’Atalanta“.

Kaio Jorge: “Abbiamo ottimi rapporti con la Juventus, loro hanno tanti giovani interessanti e se ci sarà la possibilità faremo qualche operazione”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, riscatto vicino per Kjaer | La situazione

Serie A, le big ‘guardano’ in casa Real Madrid | I nomi