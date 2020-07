Calciomercato Napoli, colpo Osimhen | Giuntoli preoccupato!

Prima del fischio d’inizio del match con il Bologna, Giuntoli ha parlato di Osimhen: “Trattativa complessa, ma il Napoli sta valutando tanti profili”.

Il grande obiettivo del Napoli è Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano sembra essere stato individuato come il profilo ideale per Gattuso. Quella che sembrava una trattativa in discesa, però, sta presentando molte difficoltà. Prima del match con il Bologna, valido per il 33esimo turno di Serie A, Giuntoli si è fermato ai microfoni di ‘Dazn’ e ha fatto il punto della situazione. La preoccupazione del direttore sportivo azzurro è parsa evidente.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, sfuma l’affare | Rinnovo e super clausola

Calciomercato Napoli, Giuntoli rivela | “Osimhen è forte, ma è tutto complicato”

Prima del fischio d’inizio della sfida con il Bologna, il direttore sportivo del Napoli ha colto l’occasione per fare il punto sul mercato dei partenopei: a partire da Victor Osimhen. Ai microfoni di ‘Dazn’, Cristiano Giuntoli ha rivelato: “Stiamo lavorando per Osimhen: è forte. La trattativa però è complessa, ha cambiato agente e si è complicato tutto. In ogni caso, il Napoli è un club importante e stiamo valutando tanti giocatori e diverse soluzioni. Riguardo alle cessioni, possono succedere tante cose. Servirà pazienza e chiunque non avrà voglia di stare qui partirà”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, rabbia Guardiola | “Volevo prendere Sanchez!”

Il direttore sportivo del Napoli non ha spento le voci che vedono diversi giocatori sul punto di partire. In primis Milik, in orbita Juventus, ma anche Koulibaly che gode dell’interesse di tutti i top club europei. Giuntoli è stato molto chiaro: chi ha la testa altrove non verrà trattenuto sotto al Vesuvio. La trattativa Osimhen sembra essersi complicata, ma il ds non è spaventato e ha già molti altri profili sul proprio taccuino. Le alternative al Napoli non mancano di certo.

Giuntoli ha fatto il punto sul mercato del Napoli: in entrata Osimhen potrebbe essersi complicato ed in uscita, chi non vuole restare sarà ceduto!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, big per l’attacco | Sul piatto Higuain più soldi!

Spal-Inter, da Barella a Lukaku | Conte fa il punto sugli infortunati

Calciomercato Juventus, il ds si propone | Paratici a rischio