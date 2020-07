Calciomercato Juventus, svolta clamorosa per il post Sarri | Lo vuole Ronaldo!

La Juventus programma il calciomercato estivo con l’addio di Sarri a fine stagione che sembra scontato: Ronaldo spinge per riavere il suo ex tecnico

Non solo colpi in entrata ed uscita. In casa Juventus il nodo allenatore si chiama Maurizio Sarri che, dopo le deludenti uscite ed il gioco poco convincente mostrato in questi mesi alla guida della ‘Vecchia Signora’, potrebbe salutare Torino durante il calciomercato estivo. Il tecnico ex Napoli sembra sempre più in bilico, con il futuro che verrà ufficialmente deciso a giochi fatti e, si spera in quel di Torino, con il nono scudetto di fila portato in Piemonte. Ecco che per il possibile erede dell’allenatore campano spunta una vecchia conoscenza in casa Juventus: Ronaldo spinge per riaverlo.

Calciomercato Juventus, Sarri verso l’addio: l’erede lo porta CR7

Un feeling mai veramente sbocciato, con il divorzio che rischia di arrivare anche in caso di scudetto. La Juventus prepara il piano B per il sempre più probabile addio di Maurizio Sarri, con un nome clamoroso al suo posto: Carlo Ancelotti. Il tecnico dell’Everton, dopo la deludente esperienza napoletana, sta stupendo tutti con il suo Everton.

Ecco quindi che CR7, allenato da Ancelotti a Madrid dove insieme conquistarono la decima Champions League dei ‘Blancos’, vuole tornare a lavorare con l’allenatore romagnolo. Una pista intrigante anche per lo stesso Ancelotti che a Torino ha lasciato amari ricordi di un’esperienza deludente, con la nomea di eterno secondo nata proprio ai tempi dell’esperienza torinese.

Un clamoroso ed inatteso ritorno per puntare, stavolta in modo deciso (e si spera vittorioso) alla prossima Champions League. Da un ex Napoli all’altro: la Juventus, e Ronaldo, pensano ad un Ancelotti-bis.

