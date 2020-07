Calciomercato Juventus ed Inter, nuova pretendente per Marcos Alonso

Juventus ed Inter continuano a seguire con attenzione il calciatore del Chelsea, Marcos Alonso: dalla Spagna spunta una nuova pretendente per il terzino

Le fasce sembrano essere le zone più importanti da rinforzare per Juventus ed Inter in vista della prossima stagione. Così si è aperto da tempo un nuovo derby d’Italia tra le due società ma in chiave mercato. Tutte e due le squadre italiane infatti osservano da tempo il calciatore del Chelsea, Marcos Alonso, che quest’anno ha totalizzato 25 presenze con la maglia dei ‘blues’. La sua esperienza inglese però sembrerebbe vicina al termine, ma Juventus ed Inter non sarebbero le uniche interessate al calciatore. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Fichajes’, ad iscriversi alla corsa per lo spagnolo ci sarebbe anche il Siviglia, che in estate dirà addio a Sergio Reguilon. Concorrenza per il calciatore sulla fascia che dunque si fa spietata per Juventus ed Inter.

