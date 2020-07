Calciomercato Juventus, segnali da Madrid | Colloquio con Zidane!

Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere segnali importanti da Madrid, sponda Real: il top player a colloquio con Zidane

La Juventus a piccoli passi prosegue la sua strada verso il nono tricolore consecutivo. I bianconeri progettano quella che sarà la squadra per la stagione 2020/21 e, in tal senso, potrebbe arrivare un segnale importante da Madrid in ottica calciomercato. Il pupillo della dirigenza bianconera può tornare di moda per la rosa della Juventus.

Calciomercato Juventus, dalla Francia: “Ha parlato con Zidane”

Un retroscena che se confermato potrebbe portare ripercussioni importanti in ottica mercato. Marcelo, terzino del Real Madrid, secondo quanto riportato dal quotidiano francese ‘L’Equipe’ e ripreso dallo spagnolo ‘Don Diario’, avrebbe avuto un colloquio con il tecnico delle ‘Merengues’ Zinedine Zidane al termine del match contro il Granada. Una gara che ha visto la grande prestazione di Mendy, ‘rivale’ del laterale brasiliano nella rosa del tecnico transalpino.

Un ‘chiarimento’ su quello che sarà il futuro dell’ex Fluminense nella squadra di Zidane, visto anche l’infortunio che tiene il laterale verdeoro obbligato a stare fermo ai box. Segnale che potrebbe tramutarsi in chance concreta per la Juventus che a Marcelo, sotto spinta del grande amico Cristiano Ronaldo, ci ha pensato eccome in più di una’occasione.

Situazione dunque in divenire, la Juventus può preparare una nuova offensiva per Marcelo: la palla passa a Zidane che dovrà pronunciarsi sul ruolo futuro del terzino 32enne.

