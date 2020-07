Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra | Conferme su svolta Pogba

Calciomercato Juventus, arrivano notizie sul futuro di Paul Pogba: il Sun rivela la decisione del Manchester United sull’ex centrocampista bianconero

Ogni estate, è uno di quei nomi che torna sempre a gravitare intorno alla Juventus. D’altronde, un ritorno in bianconero di Paul Pogba farebbe felice moltissimi tifosi, ma per adesso sembra destinato a restare una semplice suggestione. Anche perché le notizie che giungono dall’Inghilterra non sembrano certo confortanti per la Vecchia Signora: come rivelato dall’edizione odierna del Sun, le probabilità di un rinnovo di Paul Pogba con il Manchester United aumentano col passare dei giorni. A quanto pare, quindi, si allontanerebbero le ipotesi Juventus e Real Madrid per il centrocampista campione del Mondo con la Francia nel 2018. I Red Devils non sembrano intenzionati a privarsi dell’ex bianconero e tantomeno l’ex bianconero sembra intenzionato a spingere per cambiare aria.

