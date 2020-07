Calciomercato Milan, Bakayoko non torna | Approdo in Bundesliga

Il Milan è al lavoro per pianificare il futuro e studiare nuovi colpi di mercato. Potrebbe sfumare la trattativa per Bakayoko, è vicino alla Bundesliga!

Dopo aver vissuto dei mesi difficili all’inizio della stagione, il Milan si è ripreso alla grande con il passare del tempo e le gare nel 2020 sono più che positive. La falsa partenza ha compromesso in largo anticipo l’obiettivo Champions League e ora resta da concretizzare la qualificazione in Europa League.

Il quarto posto è ormai matematicamente irraggiungibile, mentre c’è un vantaggio di sei punti dall’ottava posizione in classifica e per questo dovrebbe esserci almeno un piazzamento tra le prime sette salvo crolli a sorpresa. Sarebbe importante comunque evitare i preliminari di Europa League e per questo c’è ancora una lotta con Napoli e Roma.

Calciomercato Milan, Bakayoko si allontana: è vicino al Bayern Monaco

La società rossonera vuole continuare a crescere e migliorare per cercare di tornare nella Champions League, che manca ormai da troppi anni. Si lavora ormai da tempo sul calciomercato per andare a caccia di rinforzi importanti, ma uno potrebbe presto sfumare.

Per il centrocampista Tiemoué Bakayoko, infatti, potrebbe esserci una lotta importante con una big. Secondo quanto riportato da TodoFichajes, il Bayern Monaco starebbe trattando con il Chelsea per portare in Germania il francese. I colloqui sembrerebbero avanzati e l’affare potrebbe andare in porto per 30 milioni di euro.

Se la notizia arrivata dal portale iberico dovesse essere confermata, potrebbe dunque sfumare un obiettivo per il Milan che dovrebbe fiondarsi su un nuovo attaccante.

