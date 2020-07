Calciomercato Serie A, futuro Schurrle | Le rivelazioni dell’agente

Potrebbe aprirsi una clamorosa pista in Serie A per Andre Schurrle: a parlare del futuro dell’esterno ex Borussia Dortmund è il suo agente

Si inizia ad infiammare il calciomercato delle squadre di Serie A. Con la finestra per i trasferimenti posticipata e ridotta a solo un mese, le società italiane con la stagione ancora da terminare già iniziano a pensare ad i nuovi innesti per la prossima. Così nelle ultime settimane Andre Schurrle, ex esterno del Borussia Dortmund, è stato accostato alla Serie A, in particolare al Benevento. L’agente svela la verità sul futuro del calciatore.

Calciomercato Serie A, l’agente di Schurrle allo scoperto: ”Nessun contatto con il Benevento”

Il Benevento dopo essersi assicurato la promozione in Serie A e la vittoria del campionato cadetto senza avere rivali, si concentra su eventuali colpi di mercato per la prossima stagione. Nelle ultime settimane ad essere accostato alla società campana è stato Andre Schurrle, ex esterno del Borussia Dortmund al momento svincolato. Ai microfoni di SerieBNews parla l’agente del calciatore e chiarisce la situazione sul futuro del suo assistito.

Ingo Haspel, agente dell’esterno tedesco, rivela di non aver mai avuto contatti con il Benevento. ”Sono soltanto rumors di mercato, nessuna trattativa in piedi ad oggi”, questo dichiara l’agente di Schurrle su un possibile approdo in Serie A. Infine lascia tutti con il fiato sospeso sul futuro dell’ex Borussia Dortmund dichiarando: ”Nei prossimi giorni vedrete”. Per ora dunque smentita la pista Benevento, ma futuro ancora da decidere.

