Spal-Inter, formazioni UFFICIALI | Le decisioni di Conte

Per la trasferta in Emilia, Antonio Conte ha scelto l’undici che scenderà in campo: ecco le formazioni ufficiali di Spal ed Inter.

L’opportunità dell’Inter è di quelle ghiotte: l’ultimo treno per lo scudetto potrebbe fermarsi in Emilia. In caso di vittoria con la Spal, i nerazzurri potrebbero piombare a soli sei punti dalla Juventus. Nella sfida che chiuderà il 33esimo turno di Serie A, Conte ha rilancia Ranocchia in difesa. A centrocampo spazio a Biraghi e Candreva, mentre Eriksen agirà alle spalle della coppia di attaccanti formata da Lautaro e Sanchez. Ecco le decisioni del tecnico salentino e di Gigi Di Biagio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ‘grana’ per Marotta | Niente riscatto!

Spal-Inter, le formazioni ufficiali | Sanchez con Lautaro!

SPAL (4-4-2): Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Reca; Murgia, Valdifiori, Dabo, Strefezza; Cerri, Petagna. All. Di Biagio

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Sanchez. All. Conte

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, segnali da Madrid | Colloquio con Zidane!

Inter, Conte esulta: via libera per Kante | Scambio alla pari

Calciomercato Juventus ed Inter, nuova pretendente per Marcos Alonso