Calciomercato Inter, non solo Lautaro | Messi vuole un altro big!

L’Inter lavora sul calciomercato ma deve stare attenta agli attacchi a sorpresa. Messi cerca di strappare il big nerazzurro!

È una buona stagione fin qui quella dell’Inter, che spera in un miracolo in campionato nelle ultime cinque giornate visto il distacco di sei punti dalla Juventus anche se crescono i rimpianti per i troppi passi falsi delle ultime settimane. La compagine nerazzurra vuole vivere un finale da sogno anche se il calendario è piuttosto complicato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve e Inter, malumore Dzeko | Addio più vicino

Ora ci sarà la trasferta di Roma e all’ultima giornata la gara di Bergamo contro l’Atalanta, per cui resta comunque una situazione delicata. Ci sono però dei grandi passi in avanti rispetto alla scorsa annata e Beppe Marotta non vuole fermarsi e lavora già per il futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, pazza idea Marotta | Apertura della Juventus

Calciomercato Inter, futuro Eriksen: Messi lo propone al Barcellona

La società sta studiando nuovi colpi per crescere e fare un ulteriore salto di qualità, ma nel frattempo si valutano anche le possibili cessioni. Tra i calciatori in partenza potrebbe esserci un nome a sorpresa, almeno per quanto viene riferito dalla Spagna.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, preoccupazione per Osimhen | Il retroscena

Secondo quanto riportato da Don Balon, infatti, Lionel Messi avrebbe consigliato al Barcellona di acquistare Christian Eriksen per rimpiazzare l’addio di Ivan Rakitic. Questo perché il capitano Blaugrana avrebbe ricevuto dei commenti positivi sul danese da parte dei suoi connazionali Erik Lamela e Lautaro Martinez.

In ogni caso questa appare un’ipotesi difficile e anche il portale iberico conclude dicendo che il club catalano non sembrerebbe intenzionato ad ascoltare il consiglio di Messi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, segnali da Madrid | Colloquio con Zidane!

Calciomercato Inter, ‘grana’ per Marotta | Niente riscatto!