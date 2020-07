Calciomercato Inter, il City ci prova per un big | Scambio shock!

Calciomercato Inter, il Manchester City si sarebbe iscritto alla corsa per Lautaro Martinez: a rivelarlo è l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport

Non solo Barcellona, ma anche e soprattutto Manchester City su Lautaro Martinez: a rivelarlo è l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, che avvisa l’Inter di un’altra nobile europea sul centravanti argentino. I Citizens sarebbero a caccia dell’erede del Kun Aguero e Guardiola avrebbe individuato in Martinez il profilo perfetto. A differenza del Barcellona, il City non avrebbe grosse difficoltà nell’imbastire un’offerta vicina ai celeberrimi 111 milioni di euro, chiesti dalla dirigenza nerazzurra per il cartellino di Lautaro. Eppure, il club inglese potrebbe decidere di inserire nell’eventuale trattative un ventaglio di contropartite tecniche per smussare le cifre totali dell’operazione. Quali? Gabriel Jesus (valutato oltre i 50-60 milioni di euro dal City) e Angeliño, esterno classe 1997. Quest’ultimo, al di là dell’affare con l’Inter (già interessatasi al calciatori in passato), potrebbe diventare un nome caldo per il mercato italiano: dopo un’ottima stagione in prestito al RB Lipsia, l’esterno spagnolo sarebbe stato proposto a diversi club italiani, stuzzicati dal suo talento e dalla sua già discreta esperienza.