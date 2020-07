Calciomercato Juventus, nuovo obiettivo in difesa | Concorrenza spietata!

La Juventus è pronta ad apportare diversi cambi per effettuare il salto di qualità. Paratici si inserisce nella lotta per il difensore

Non è stata una grande stagione fin qui per la Juventus, che è in lotta per lo scudetto ma ha allungato la pratica a causa dei recenti passi falsi: nelle ultime tre gare sono stati conquistati soltanto due punti. Ora l’Inter ha accorciato ed è a sei punti di distacco, per cui non si possono commettere più passi falsi per non riaprire completamente la lotta.

I risultati recenti confermano le brutte sensazioni avute già in passato in occasione della Supercoppa Italiana e poi della Coppa Italia. La compagine bianconera non è ancora entrata in sintonia con il tecnico Maurizio Sarri e deve farlo al più presto per chiudere bene la stagione tra Serie A e Champions League.

Calciomercato Juventus, Paratici si inserisce nella lotta per Diego Carlos

Nel frattempo la società continua a lavorare sul mercato per garantire dei rinforzi per il futuro nei reparti in cui c’è bisogno. Anche la difesa è al centro dell’attenzione a causa dei troppi gol subiti e potrebbero esserci dei rinforzi.

Nel mirino di Fabio Paratici potrebbe esserci il centrale Diego Carlos, che ha vissuto una buona stagione in Liga con la maglia del Siviglia, con la quale ha totalizzato 34 presenze e due reti in questa annata. Su di lui c’è comunque una concorrenza agguerrita composta da Manchester City, Bayern Monaco e Barcellona.

Potrebbe dunque scatenarsi una vera e propria asta di mercato tra le big per portare a casa il difensore centrale Diego Carlos, in possesso di una clausola ‘monstre’ da 75 milioni, la cifra spesa per de Ligt l’estate scorsa.