Calciomercato Juve e Inter, malumore Dzeko | Addio più vicino

La storia d’amore tra Edin Dzeko e la Roma potrebbe anche concludersi al termine della stagione. L’attaccante bosniaco non sembra più felice: addio in vista

Sarà un’estate davvero bollente in Serie A tra il calcio giocato e le numerose trattative di mercato. In casa Roma continuano a diffondersi succose indiscrezioni sul futuro dell’attaccante bosniaco, Edin Dzeko, pronto anche a dire addio al termine della stagione. In questa stagione il centravanti giallorosso ha messo a segno ben 18 gol con dieci assist vincenti giocando ben 3179 minuti complessivi in tutte le competizioni. Il suo contratto scadrà nel giugno 2022, ma qualcosa potrebbe cambiare improvvisamente già a partire da ora.

Calciomercato Juve e Inter, assalto decisivo a Dzeko

Nell’ultima sfida di campionato il capitano della Roma, dopo il gol al Verona, non ha esultato mettendo in mostra tutto il suo malumore come svelato anche dall’edizione de “Il Corriere dello Sport”. Inoltre, il bosniaco già ha saputo di essere pronto anche al sacrificio in estate con la stessa società pronta a mettere in ordine i conti con la sua cessione. Già nella scorsa estate Dzeko sarebbe stato sul punto di firmare con l‘Inter, poi è arrivato il rinnovo per altri due anni che ora sembra alquanto oneroso per le casse della società capitolina dopo la crisi economica provocata dalla pandemia Coronavirus.

E così la stessa Roma potrebbe sacrificarlo già ora visto che non avrebbe senso continuarlo a tenere in rosa con un ingaggio da 7,5 milioni a stagione. Sulle sue tracce ci sarebbero le due big d’Italia, Inter e Juventus: Conte lo avrebbe già voluto sotto la sua gestione in passato, mentre il club bianconero sarebbe pronto ad inserirlo in uno scambio per rinforzare il reparto offensivo.

Le prossime settimane saranno decisive con il futuro di Dzeko che sarebbe così decisivo in ottica futura.

