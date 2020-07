Calciomercato Milan, nuova svolta Ibrahimovic | Può restare!

Zlatan Ibrahimovic starebbe decidendo in questi giorni il suo futuro sempre in bilico. Tutto dipenderà dalle prossime settimane: tutti i dettagli!

Il suo arrivo a gennaio ha portato linfa vitale in casa Milan: ora Zlatan Ibrahimovic dovrebbe prendere una decisione in merito al suo futuro con il contratto in scadenza. Il campione svedese starebbe valutando diverse dinamiche prima di comunicare la sua scelta definitiva. Finora ha messo a segno sei gol conditi da tre assist vincenti in maglia rossonera:

Calciomercato Milan, futuro Ibrahimovic: può restare ora!

Con la permanenza di Stefano Pioli lo stesso Ibra potrebbe anche pensare di restare visto l’ostacolo per arrivare a Ralf Rangnick. Dopo il suo arrivo sono arrivati tanti risultati positivi con vittorie davvero entusiasmanti fino alla semifinale di Coppa Italia. Con l’allenatore emiliano, poi, è scattato il feeling decisivo nonostante qualche arrabbiatura di troppo dopo diversi cambi.

Il Milan pensa al futuro per tornare ad essere competitivo con le altre big d’Italia e d’Europa. Zlatan sposta gli equilibri attirando l’attenzione su di sé e facendo lavorare senza problemi i suoi compagni di squadra. La sua presenza è decisiva anche per quanto riguarda le critiche che arrivano fuori dal campo.

La decisione di Ibrahimovic arriverà nelle prossime settimane: nonostante i 38 anni averlo in rosa è sempre molto importante per vari motivi.

