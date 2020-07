Scollatura da brividi: Wanda Nara show – FOTO

Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, è sempre protagonista con foto davvero bollenti sul suo profilo Instagram: che scollatura per la modella argentina!

Wanda Nara continua a far parlare di sé non solo per il calcio. La moglie-agente di Mauro Icardi, attualmente al Paris Saint-Germain, è sempre molto attiva su Instagram con scatti davvero bollenti. Nelle ultime ore la stessa modella argentina ha pubblicato diversi scatti in lingerie che hanno mandato fuori di testa i propri followers. Wanda ha messo in mostra tutte le sue curve prosperose con il seno in primo piano diventando sempre più protagonisti sul web con foto provocanti. In passata la stessa showgirl argentina si è fatta fotografare in atteggiamenti davvero sensuali con il suo attuale marito, l’ex attaccante dell’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Icardi riscattato dal PSG | Il comunicato UFFICIALE