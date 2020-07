Calciomercato Inter, c’è anche il Barcellona | Offerto scambio con Coutinho!

Si complica ulteriormente la pista di mercato individuata da Marotta per il centrocampo: il Barcellona avrebbe offerto uno scambio con Coutinho.

Le speranze per lo scudetto si sono riaccese in casa Inter, le recenti frenate della Juventus hanno riportato in pista il club meneghino. Una vittoria contro la Roma, priva di Zaniolo, metterebbe enorme pressione sui bianconeri per la sfida con la Lazio di lunedì sera. La stagione dell’Inter potrebbe avere un finale inatteso, ma nel frattempo Marotta lavora sul mercato. Uno dei centrocampisti più graditi da Antonio Conte sarebbe Guendouzi: sul francese classe ’99, però, si sarebbe infittita la concorrenza.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Zaniolo è un caso a Roma | Parla Fonseca!

Calciomercato Inter, anche il Barça su Guendouzi | Scambio con Coutinho!

Nel prossimo mercato l’Inter vuole fare un ulteriore salto di qualità a centrocampo e l’uomo indicato da Conte sembra essere Matteo Guendouzi. L’ostacolo maggiore fra i nerazzurri ed il francese classe ’99 sembra essere la concorrenza. Nei giorni scorsi, infatti, si era inserito il PSG sul centrocampista dei ‘Gunners‘. Oggi, invece, sembra essersi palesata una nuova pretendente: questa volta, ancora più temibile dei parigini. Secondo quanto rivelato da ‘Foot Mercato’, il Barcellona avrebbe proposto all’Arsenal uno scambio con Coutinho.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Florenzi per la fascia | I dettagli

Il trequartista brasiliano non verrà riscattato dal Bayern Monaco e, a fine stagione, rientrerà nella capitale catalana. Anche in blaugrana, però, non sembra esserci spazio per lui e per questo motivo verrà utilizzato come merce di scambio. Il rapporto fra Guendouzi ed i ‘Gunners’ sembra essere ormai logoro ed il centrocampista è intenzionato a lasciare Londra al termine della stagione. La valutazione dell’Arsenal per il francese di circa 35 milioni di euro: una cifra abbordabile per i blaugrana, che potrebbero realizzare uno sprint decisivo nelle prossime settimane. Il rischio per Marotta è quello di rimanere a bocca asciutta, con il Barcellona che è piombato sull’obiettivo nerazzurro.

Si complica l’affare Guendouzi per l’Inter: sul centrocampista francese ci sarebbe il Barcellona che avrebbe già offerto uno scambio con Coutinho all’Arsenal!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ‘bomba’ dalla Spagna | Accordo super con Ronaldo

Roma-Inter, Conte ‘tuona’: “Squadra bistrattata!”

Calciomercato Inter e Milan, duello in Premier | Che colpo!