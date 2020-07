Calciomercato Inter e Milan, duello in Premier | Che colpo!

Inter e Milan sono pronte a incrociare le spade durante la sessione estiva di calciomercato: nuovo obiettivo comune in Premier League

Le strade di Inter e Milan potrebbero incrociarsi ancora. Il calciomercato estivo porterà diverse novità sia per la squadra di Pioli che per quella di Conte, con la caccia ad un colpo di spessore per l’attacco che continua su ambedue i fronti. In tal senso, arrivano importanti novità da Manchester: nerazzurri e rossoneri restano alla finestra.

Calciomercato derby Inter-Milan per il gioiello: occhi in casa United

Il Manchester United è pronto a chiudere per l’acquisto di Jadon Sancho dal Borussia Dortmund. L’esterno è quindi destinato a vestire la casacca dei ‘Red Devils’ per poco meno di 110 milioni di euro, andando a prendere il posto, di fatto, di Jesse Lingard. L’attaccante inglese sta trovando poco spazio e può quindi salutare in estate, per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dal ‘The Sun‘, Inter e Milan sarebbero pronte a farsi avanti e a discutere con la dirigenza dello United un’eventuale trattativa. In casa Inter si sta provando a trattenere Sanchez, nonostante il cileno sia destinato a tornare allo United.

