Calciomercato Juventus, ‘bomba’ dalla Spagna | Accordo super con Ronaldo

Cristiano Ronaldo potrebbe dire addio alla Juventus. Il campione portoghese sarebbe pronto ad una nuova avventura della sua carriera: c’è già l’accordo!

Ancora una stagione super per Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus. Il campione portoghese ha tolto spesso le castagne dal fuoco alla formazione bianconera, ma ora il suo futuro è sempre in bilico. CR7 potrebbe anche pensare di fare le valigie al termine della stagione per una nuova avventura davvero clamorosa.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo torna a casa

Come svelato dal portale spagnolo “Diario Gol” Cristiano Ronaldo avrebbe già trovato un accordo con il Manchester United, il club in cui è diventato grande da giovanissimo con lo stesso portoghese che ha messo una condizione ai “Red Devils“, ossia quella di disputare la Champions League. Alla Juventus andrebbero 100 milioni di euro con un ingaggio per due anni da 35 milioni a stagione all’ex Real.

Non partirà nemmeno il centrocampista francese del Man United, Paul Pogba, pronto a rinnovare il suo contratto con il club inglese. Nei mesi scorsi sulle tracce di Cristiano ci sarebbe stato anche il Real Madrid con il presidente Florentino Perez, che era pronto a fare follie per riaverlo nella gloriosa società spagnola.

Un colpo davvero entusiasmante con la “bomba” proveniente direttamente dalla Spagna: il futuro di Cristiano è nuovamente in Premier.

