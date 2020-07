Calciomercato Juventus, l’allenatore blinda il bomber | Paratici spiazzato

La Juventus va a caccia del colpo per l’attacco ma nelle ultime ore è arrivata una frenata. Le dichiarazioni dell’allenatore spiazzano i bianconeri

Non è stata una stagione da ricordare fin qui per la Juventus, che ha perso di vista già due obiettivi con le sconfitte in Supercoppa Italiana e in Coppa Italia ma può ancora raddrizzare l’annata cercando di fare bene in Serie A, dove c’è un distacco di sei punti dalla seconda, e in Champions League.

Nella massima competizione europea si ripartirà ad agosto e la compagine bianconera deve rimediare alla sconfitta subita per 1-0 all’andata degli ottavi di finale in quel di Lione. La Champions è da tempo il sogno più grande per il mondo Juventus e per questo un successo in questa competizione trasformerebbe l’annata da negativa a storica.

Calciomercato Juventus, Arteta ‘blinda’ Lacazette: “Non lo voglio perdere”

Nel frattempo la società continua a lavorare sul calciomercato e studia i possibili colpi da attuare per la prossima annata. È arrivato Arthur a centrocampo e ora si va a caccia di un bomber prolifico visto che in rosa è presente solo Gonzalo Higuain, che tra l’altro potrebbe dire addio a breve. Nel mirino c’è Alexandre Lacazette dell’Arsenal.

Il suo allenatore Mikel Arteta, però, sembrerebbe intenzionato a blindare il francese. Queste le sue parole in conferenza: “È quel tipo di attaccante che mi piace molto, lo dico da sempre, anche prima di allenare l’Arsenal. Lui è intelligente, competitivo e odia perdere. È un gran lavoratore e sono contento di averlo in squadra, non lo voglio perdere”.

In questa annata Alexandre Lacazette ha totalizzato 12 reti in 35 gare giocate tra la Premier League e le varie coppe.

