Calciomercato Lazio, bomba dalla Spagna | Ha chiesto la cessione!

Bomba dalla Spagna: a due giorni dalla super-sfida contro la Juventus, una delle stelle della Lazio avrebbe chiesto di essere ceduto a fine stagione.

Dopo aver disputato una Serie A straordinaria, la Lazio si è praticamente fermata: nelle ultime quattro partite sono arrivate tre sconfitte ed un pareggio. Un solo punto guadagnato sui sui dodici in palio, un ruolino che ha permesso ad Inter e Atalanta di sorpassare i biancocelesti. Nel monday night di campionato, la Lazio è attesa dalla trasferta di Torino: gli uomini di Inzaghi possono tentare l’impresa con la Juventus. I biancocelesti hanno già battuto i bianconeri nei due precedenti stagionali e sognare non costa nulla. A due giorni dalla sfida, ci sarebbe un clamoroso retroscena di mercato per il club capitolino.

Secondo quanto rivelato da ‘TodoFichajes’, Milinkovic Savic avrebbe già informato la dirigenza della Lazio della propria volontà di essere ceduto a fine stagione. Lotito e Tare sarebbero quindi a conoscenza delle intenzioni del centrocampista serbo, che è uno dei giocatori più ambiti sul mercato. Il ‘Sergente’ avrebbe intenzione di cambiare aria per poter ambire a trofei più prestigiosi: su di lui, oltre alla Juventus, ci sarebbero il PSG ed il Manchester United.

Dopo aver accarezzato la possibilità di vincere il campionato, per lunghi tratti della stagione, Milinkovic Savic vorrebbe andare in un club che gli permetta di vincere. Sempre secondo quanto rivelato dal portale iberico, la Lazio non chiederebbe più 100 milioni per il centrocampista serbo, ma si accontenterebbe di meno. L’addio del ‘Sergente’ a Simone Inzaghi sembra essere sempre più vicino.

