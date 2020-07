Calciomercato Milan, colpo in prospettiva | Ecco l’erede di Donnarumma

Il Milan continua la ricerca di un possibile sostituto di Donnarumma che potrebbe lasciare i rossoneri nel calciomercato estivo: nome nuovo nel mirino

E’ ancora tutto da definire il futuro di Donnarumma al Milan. Il portiere campano resta in scadenza tra pochi mesi ed è per questo che la società rossonera si starebbe cautelando cercando un nuovo estremo difensore nel calciomercato estivo. In tal senso, spunta un colpo in prospettiva per la porta milanista: occhi in Portogallo per il giovane gioiellino.

Calciomercato Milan, occhi in Portogallo: ecco il portiere del futuro

Secondo quanto sottolineato dal portoghese ‘A’Bola‘, il Milan avrebbe posto il suo interesse su uno dei talenti dello Sporting Cp. Si tratta di Vasco Gaspar, portierino dell’Under 17 che è una delle maggiori promesse del calcio portoghese. Il classe 2003 potrebbe quindi rappresentare un’opzione per il futuro, con la società di via Aldo Rossi pronta a discuterne nelle prossime settimane.

Il club di Elliott sarebbe pronto ad inviare un emissario in Portogallo per discutere del possibile affare con Frederico Varandas e Hugo Viana, rappresentanti del club lusitano. Da valutare la volontà della società portoghese che potrebbe anche decidere di non privarsi del suo giovane talento.

Situazione in divenire, dunque, il Milan insegue Gaspar: il futuro della porta rossonera può essere proprio lui.

