Calciomercato Inter, sorpresa Conte | Nainggolan e soldi: vuole lui!

Conte avrebbe individuato in un giocatore di Serie A l’obiettivo per il centrocampo: l’Inter offre Nainggolan e 20 milioni di euro.

L’insoddisfazione di Antonio Conte per il centrocampo nerazzurro di questa stagione è ormai nota: il tecnico salentino vuole maggiore qualità nella prossima stagione. Per questo motivo, giocatori come Gagliardini, Borja Valero e Vecino saranno accompagnati alla porta alla fine della stagione. Il tecnico dell’Inter avrebbe individuato nella Roma l’uomo giusto per il centrocampo nerazzurro. Marotta, per accontentare la richiesta di Conte, sarebbe disposto ad offrire 20 milioni più il cartellino di Radja Nainggolan: l’affare può decollare.

Calciomercato Inter, Conte vuole Veretout | Nainggolan è la ‘chiave’!

Nelle ultime settimane Antonio Conte avrebbe sciolto ogni dubbio riguardo all’obiettivo a centrocampo: il preferito del tecnico salentino sarebbe Jordan Veretout. Il centrocampista francese è una delle note più liete della stagione della Roma e, anche nelle ultime partite, è stato fra i migliori in campo. Fonseca, proprio per questo motivo, non sarebbe intenzionato a lasciar partire l’ex Fiorentina: l’ad nerazzurro, però, ha un piano ben preciso.

Marotta vuole convincere la Roma a lasciar partire Veretout con un’offerta irrinunciabile: 20 milioni di euro più il cartellino di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è ancora amatissimo all’interno dell’ambiente romanista e sarebbe accolto con grande entusiasmo da tifosi e compagni di squadra. Proprio il ‘Ninja’ potrebbe spostare gli equilibri all’interno di questa operazione. Inoltre, Pallotta potrebbe essere ingolosito dalla possibilità di fare una plusvalenza secca: il francese, infatti, è arrivato dalla Fiorentina la scorsa stagione per 19 milioni di euro.

