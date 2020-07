Calciomercato Inter, si opera | Stagione finita!

Non arrivano buone notizie per l’Inter di Conte che, oltre al calciomercato, deve fare i conti con un nerazzurro che finirà presto sotto i ferri: la stagione, per lui, è finita in anticipo

Nonostante il campo stia portando vittorie, con il secondo posto ormai conquistato, in casa Inter tiene banco la situazione infortuni. Tra gli ultimi, un nerazzurro avrebbe deciso di operarsi chiudendo in anticipo la sua stagione. Un brutto colpo per la squadra di Conte nelle ultime gare che restano da giocare in Serie A, in attesa che il calciomercato possa regalare nuovi rinforzi al tecnico leccese.

Calciomercato Inter, è UFFICIALE: stagione finita

L’Inter dovrà fare a meno di Matias Vecino fino al termine dell’attuale stagione. A riportare la notizia ‘Il Corriere dello Sport’ che sottolinea come i continui fastidi al ginocchio del centrocampista uruguagio abbiano spinto il giocatore ad optare per l’opzione più drastica.

Nei prossimi giorni, dunque, l’ex Fiorentina finirà sotto i ferri salutando di fatto la stagione 2019/20. Guaio per l’Inter di Conte che, in questo rush finale, ha bisogno di tutte le energie possibili per mantenere la seconda posizione in classifica.

In questa stagione con l’Inter, Vecino ha collezionato 25 presenze con 3 reti ed 1 assist vincente.

