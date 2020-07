Calciomercato Juventus, il grande ex per la panchina | Sì dei ‘senatori’!

Il calciomercato porterà molto probabilmente un sostituto di Sarri: ecco spuntare l’ex Juventus, con l’appoggio dei senatori può arrivare in estate

Una stagione da completare con due obiettivi ancora alla portata, poi sarà addio. Sarri e la Juventus difficilmente proseguiranno insieme in vista del 2020/21, con il calciomercato estivo che rischia di riservare diverse sorprese in casa bianconera. In tal senso, si fa spazio una clamorosa ipotesi per rimpiazzare l’ex tecnico del Napoli l’anno prossimo: i leader dello spogliatoio bianconero sarebbero pronti a dire di sì. Ecco di chi si tratta.

Calciomercato Juventus, nuovo tecnico: lo vogliono i ‘senatori’

Un piano alternativo che sorprenderà molti ma in casa Juventus si pensa al prossimo tecnico bianconero. Sarri chiuderà la stagione e dirà addio alla ‘Vecchia Signora’ dopo un solo anno. Il suo erede potrebbe essere l’ex bianconero, Fabio Cannavaro. L’allenatore napoletano, che ha accumulato esperienza in panchina nel calcio cinese e non solo, può tornare in Italia e approdare nuovamente alla Juventus.

Una guida tecnica approvata dai senatori come Buffon che vedono in Cannavaro un leader carismatico anche nel ruolo di tecnico. Situazione dunque in divenire, dopo Cina e Qatar con diversi successi alle spalle, Fabio Cannavaro può diventare il prossimo allenatore della Juventus.

L’ex difensore, capitano e campione del mondo con l’Italia di Lippi nel 2006, ha vestito la maglia della Juventus tra il 2004 ed il 2006 e nella stagione 2009/10.

