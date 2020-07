Calciomercato Juventus e Inter, ultima partita in Liga | Addio annunciato!

Le big d’Italia, Juventus e Inter, continuano a lavorare senza sosta sul fronte mercato in vista della prossima stagione: assalto decisivo dopo l’ultima sfida in Liga!

Sarà un’estate davvero caotica tra le varie competizioni europee e il calciomercato. Juventus e Inter continuano a lavorare sul fronte mercato in vista della prossima stagione cercando di acquistare innesti di assoluto valore. Per il centrocampista croato del Barcellona, Ivan Rakitic, è stata la sua ultima apparizione in Liga con la maglia blaugrana come svelato anche dal portale spagnolo “Don Balon“. Inoltre, la compagine catalana sarà impegnata in Champions nel ritorno contro il Napoli in programma ad inizio agosto.

Calciomercato Juventus e Inter, assalto decisivo a Rakitic

Il reparto centrale del Barcellona sarà così composto da Sergi Roberto, Riqui Puig, Sergio Busquets, Miralem Pjanic, Frenkie de Jong, Arturo Vidal e Carles Alena: così Rakitic saluterà definitivamente dopo tante stagioni in maglia blaugrana. Sulle sue tracce ci sarebbero così anche le big d’Italia, tra cui Juventus e Inter, ma non solo. C’è anche un forte interessamento del Siviglia con il ds Monchi sempre molto attivo.

Classe 1988, il croato si libererà al termine della stagione con il suo contratto che scadrà nel giugno 2021. Con 20 milioni di euro il Barcellona potrebbe pensare così alla sua cessione immediata.

Juventus e Inter continuano a guardare in casa Barcellona per rinforzarsi fin da subito in vista della prossima stagione.

