Calciomercato Juventus, colpaccio Real | Zidane chiama Ronaldo

Il Real Madrid, dopo la vittoria della Liga, si appresta ad intraprendere un mercato stellare: Zidane avrebbe già chiamato Cristiano Ronaldo.

Grande festa a Madrid per la vittoria della Liga, un trofeo che sembrava già destinato al Barcellona prima dell’interruzione del campionato dovuta al ‘Covid-19’. Il Real, come la Storia ci insegna, non si accontenta mai ed è già al lavoro per dare l’assalto a tutti i trofei nella prossima stagione. Il mercato delle ‘Merengues’ si preannuncia a dir poco scoppiettante: dalla Spagna riferiscono che Zidane avrebbe già contattato Cristiano Ronaldo per un colpo da novanta.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Higuain via | Scambio per il talento

Calciomercato Real, obiettivo Bernardo Silva | Zidane chiede a Ronaldo!

Nonostante abbia lasciato Madrid da due stagioni ormai, Cristiano Ronaldo rimane comunque molto legato al Real ed, in particolare, a Zinedine Zidane. Il tecnico francese nei giorni scorsi avrebbe chiamato il portoghese per avere un parere su un suo connazionale. Come riferito da ‘Don Balon’, Zidane avrebbe chiesto informazioni a ‘CR7’ riguardo a Bernardo Silva. Il trequartista portoghese, attualmente agli ordini di Guardiola al Manchester City, sarebbe divenuto l’obiettivo numero uno per il prossimo mercato delle ‘Merengues’. L’ostacolo più grande per il Real Madrid potrebbe essere proprio il tecnico catalano.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, cessione da 50 milioni | Ecco il colpo top!

La volontà di Guardiola sarebbe quella di blindare Bernardo Silva, anche perché i ‘Citizens’ perderanno già David Silva al termine della stagione. Il 25enne portoghese è, insieme a de Bruyne, il detentore della valigetta con i codici del ‘City’: non sarà semplice per Zidane convincerlo a partire. Il richiamo del Real Madrid potrebbe essere molto forte e Cristiano Ronaldo potrebbe mettere una buona parola per convincere Bernardo Silva a partire.

Zidane chiama Cristiano Ronaldo per una consulenza di mercato: nel mirino delle ‘Merengues’ ci sarebbe finito Bernardo Silva!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, si opera | Stagione finita!

Roma-Inter, assenza pesante per Fonseca | Zaniolo infortunato!

Calciomercato Milan, obiettivo terzino | Tentativo per l’ex Juve e Inter