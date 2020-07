Calciomercato, intrigo Cavani | Non solo Roma: club a sorpresa!

Inter e Roma dovranno fare i conti con un nuovo club nella corsa all’acquisto di Cavani nel calciomercato estivo: gli scenari

Il calciomercato estivo vedrà la partenza da Parigi di Edinson Cavani. Il bomber ex Napoli è destinato, a scadenza contrattuale, a salutare il club di Al-Khhelaifi è a trasferirsi altrove già nelle prossime settimane. Roma,Inter e non solo sono da tempo sulle tracce dell’attaccante per il quale, però, inizia a crescere la concorrenza. Dal Portogallo sono certi: ecco la nuova concorrente pronta a convincere la punta uruguaiana.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Zaniolo è un caso a Roma | Parla Fonseca!

LEGGI ANCHE >>>Roma-Inter, Conte ‘tuona’: “Squadra bistrattata!”

Calciomercato Roma e Inter, futuro Cavani: pista inedita

Un futuro avvolto da nubi che, al momento, non lasciano certezze. Sembra inevitabile, invece, la partenza da Parigi per Edinson Cavani che al momento, a 33 anni, non ha ancora annunciato il suo prossimo club. Da tempo rimbalzano voci che vogliono il ‘Matador’ vicino a Inter e soprattutto Roma ma dal Portogallo arriva un’indiscrezione che gela i club italiani. Secondo quanto riportato da ‘Record’, sulle tracce del bomber uruguaiano vi sarebbe anche il Benfica.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’idea della dirigenza portoghese è quella di rilanciare il progetto, dopo aver fallito la corsa al titolo. Un rilancio che partirà dal ritorno di Jorge Jesus, storico tecnico delle ‘Aquile’ che dopo l’avventura al Flamengo tornerà dove ha vinto ben 10 titoli. Il regalo di bentornato può quindi chiamarsi proprio Edinson Cavani che sarebbe la ciliegina sulla torta del nuovo corso.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, stallo Pellegrini | Occhio al PSG!

Roma ed Inter

Roma ed Inter sono dunque avvisate: nella corsa a Cavani il Benfica è pronto a fare sul serio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Napoli-Roma anche sul mercato | Gattuso ‘beffa’ Fonseca

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, scambio con la Roma | Spalletti ‘alleato’