Roma-Inter, le formazioni UFFICIALI | Le scelte di Fonseca e Conte

A breve il fischio d’inizio di Roma-Inter, con i nerazzurri che continuano ad inseguire la Juventus capolista: ecco le formazioni ufficiali

L’Inter di Conte non vuole più fermarsi. L’obiettivo è espugnare l’Olimpico per mettere pressione alla Juventus che solo domani sera potrà rispondere, contro la Lazio, all’offensiva della squadra nerazzurra. Sopresa Barella accanto a Gagliardini in mediana con il duo Lautaro-Sanchez in attacco. Per la Roma assenti Smalling e Cristante, in difesa spazio a Ibanez e Kolarov. Ecco le formazioni complete.

Roma-Inter, le formazioni ufficiali

Roma, 3-4-3: Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Inter, 3-4-1-2: Handanovic; Skriniar, De Vrj, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Brozovic, Lautaro, Sanchez.

