Calciomercato Inter, si sblocca il colpo in difesa | Scelto il sostituto

Calciomercato Inter, attenzione all’ipotesi Marash Kumbulla: il Verona avrebbe già in pugno il suo sostituto, riaprendo difatti la corsa al centrale albanese

Giovane, di talento e di grande personalità: ha stregato tutti il classe 2000 Marash Kumbulla, che al suo primo anno in Serie A con il Verona ha fatto vedere già numeri da giocatore di livello. Numeri che lo hanno inserito nella wish list dei principali top club italiani (e non), con il Napoli che per poco non lo faceva suo già lo scorso gennaio. Adesso, come anticipato anche dalla redazione di Calciomercatonews.com, una nuova asta per Kumbulla potrebbe scatenarsi. L’Inter (tra i principali estimatori dell’albanese) e gli altri club osservano con attenzione l’ultima mossa di mercato del Verona: stando a quanto riportato da ‘Sky Sport’, i gialloblù avrebbero chiuso l’arrivo in prestito (con diritto di riscatto) di Mert Cetin, centrale classe 1997 della Roma. Un’operazione che, dunque, potrebbe dare luce verde alle contendenti per Kumbulla, così da affondare il colpo per il giovane difensore scaligero.

