Calciomercato Inter, accordo e doppio addio | Tutti i dettagli

Con l’arrivo del tecnico croato Kovac sulla panchina del Monaco si muovono diverse piste. Mandzukic, obiettivo dell’Inter, e Perisic in Francia

Da qualche ora è ormai ufficiale: il nuovo tecnico del Monaco è Niko Kovac, ex allenatore di Bayern Monaco e Eintracht Francoforte. Con il croato sulla panchina del club del principato è probabile che arrivino innesti adeguati al profilo e alle caratteristiche richieste dal tecnico. Per questo è possibile ipotizzare che il nuovo allenatore dei francesi provi a convincere due suoi connazionali a seguirlo e a giocare per lui. Mario Mandzukic e Ivan Perisic sarebbero due profili di livello per il club finito nono nell’ultima Ligue 1 disputata.

Calciomercato Inter, Kovac-Monaco | Non solo Perisic: ‘addio’ a Mandzukic

Entrambi sono pupilli di Kovac ed entrambi avrebbero già dato un sì di massima per seguire il tecnico al Monaco. Per l’Inter si prospetta così un doppio ‘addio’. Se da un lato il mancato riscatto di Perisic al Bayern Monaco potrebbe essere compensato dall’acquisto eventuale del club francese del croato stesso, dall’altro Mario Mandzukic, se accettasse definitivamente di trasferirsi oltralpe, risulterebbe un obiettivo mancato. Obiettivo non primario, però, dal momento che i primi uomini sulla lista di Antonio Conte per il ruolo di vice-Lukaku sono Dzeko e Giroud.

Inoltre i francesi, prelevando lo svincolato Mandzukic, avrebbero eliminato una grande concorrenza da tutta Europa: per l’attaccante ex Juventus ci sarebbe interesse anche dalla Fiorentina e dalle turche Galatasaray e Fenerbahce.

