Calciomercato Inter, scambio in Premier | Chiesti due titolari!

Ancora un pari per l’Inter nella sfida all’Olimpico contro la Roma. Conte è infuriato, ma nel frattempo la società nerazzurra pensa al futuro: scambio eccellente!

Una stagione vissuta tra alti e bassi. L’Inter ora intende colmare il gap con le big d’Italia e d’Europa andando a puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte in vista della prossima stagione. Nell’ultima sfida di Serie A la compagine nerazzurra ha trovato ancora un pari all’Olimpico contro la Roma: in caso di vittoria della Juventus contro la Lazio, i bianconeri sarebbero vicinissimi alla conquista dell’ennesimo Scudetto. La stessa dirigenza milanese potrebbe così pensare ad uno scambio davvero entusiasmante per rinforzare la zona centrale di campo.

Calciomercato Inter, colpo Ndombele a centrocampo

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” l’alternativa al centrocampista del Chelsea, N’Golo Kanté, potrebbe essere l’altro giocatore francese del Tottenham, Tanguy Ndombele, autore di due gol e quattro assist vincenti in 1446 minuti giocatori. Arrivato agli Spurs nella scorsa estate per la cifra di 62 milioni di euro, lo stesso amministratore delegato Beppe Marotta segue il centrocampista già dai tempi del Lione. Con Mourinho non è scattata la scintilla dopo l’addio di Pochettino: così potrebbe anche pensare di cambiare aria soltanto dopo un anno.

Così lo stesso club inglese, guidato dal manager portoghese, potrebbe pensare ad uno scambio con il centrale slovacco, Milan Skriniar, o con il centrocampista croato, Marcelo Brozovic. Una soluzione di mercato davvero entusiasmante con la possibilità di rinforzare con innesto di assoluto valore il reparto nerazzurro, che è stato più colpito da infortuni durante la stagione.

Scambio in vista possibile tra Tottenham e Inter con l’ex Mourinho pronto a pescare in casa nerazzurra chiedendo due titolari di Conte.

